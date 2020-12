Cyclisme: Mark Cavendish signe pour une saison chez Deceuninck-Quick Step

« L’impression de rentrer à la maison »

« Je ne peux expliquer à quel point je suis heureux de rejoindre Deceuninck-Quick Step », a déclaré Cavendish dans le communiqué de sa nouvelle équipe. « Je n’ai jamais caché mon affection pour le temps passé avec l’équipe et j’ai l’impression de rentrer à la maison. Tout comme le groupe incroyable de coureurs, je suis impatient de commencer à travailler avec le staff, dont la plupart des membres étaient déjà là durant mon premier passage et ont fait partie de l’une des périodes avec le plus de succès de ma carrière, une période dont je suis immensément fier. Même lors d’une saison extrêmement difficile et perturbée comme cette année, ils ont montré à quel point ils sont forts et unis. Je suis impatient d’être de retour dans le ’Wolfpack’ », a conclu Cavendish.