Rallye de Monza : Ogier nouveau leader, alors que Neuville n’est pas reparti

Des trois étapes composant ce rallye de Monza, ultime manche du Mondial 2020, celle de ce samedi était attendue comme la plus représentative. Celle qui ressemblait le plus à un rallye, en fait. Avec des spéciales de 25, 11 et 22 km à parcourir à deux reprises sur de vraies routes de montagne, au nord de Bergame. Rien à voir avec les spéciales « Mickey Mouse » tracées autour du circuit de Monza et truffées d’obstacles artificiels, comme celui sur lequel Thierry Neuville est allé fracasser ses derniers (minces) espoirs de titre, vendredi après-midi.

Neuville roulera-t-il dimanche ?

Victime d’une « noyade » de son moteur ensuite, notre compatriote avait dû abandonner, mais conservait l’espoir de repartir en « Super Rallye » ce samedi. Espoir déçu : l’équipe a décidé de conserver la Hyundai i20 n°11 au parc de service où elle profitera de 3 heures supplémentaires pour tenter de voir si le moteur en question n’a pas trop souffert et pourra permettre à Neuville de disputer l’étape de dimanche, et surtout la power stage qui la ponctuera à partir de 12h18. À quelle fin ? C’est un peu flou. Car les 5 points distribués en marge de cette dernière spéciale du rallye ne sont pas comptabilisés pour les constructeurs. Or, il n’y a plus que dans ce championnat qu’Hyundai a des chances raisonnables d’être sacrée, même si Neuville n’y a pas contribué pour le coup. Au championnat des pilotes non plus, Neuville n’aura pas grand-chose à gagner : il est en passe de finir 4e du championnat. Et tout ce qu’il pourrait faire, c’est priver l’un ou l’autre de ses rivaux de l’un ou l’autre point. Mais au bénéfice de qui ? Et donc au détriment de qui d’autre ? À suivre…

Les 3 premiers en 7,5 secondes

En attendant, tous les autres pilotes sont donc partis à l’assaut de cette fameuse « vraie » étape. Et à l’issue de la première boucle de 3 spéciales disputées sur des routes finalement assez peu enneigées mais néanmoins piégeuses, c’est Sébastien Ogier (Toyota) qui mène la danse, avec un mince avantage de 6,7 secondes sur Dani Sordo (Hyundai) et 7,5 sec. sur Elfyn Evans (Toyota). Ott Tanak (Hyundai) est un peu décramponné, à 15,7 sec. du leader, juste devant Esapekka Lappi (Ford), à 18,5 sec. À noter qu’avant de prendre le départ de cette deuxième étape, Sordo et Lappi ont été pénalisés pour avoir court-circuité des chicanes. Une décision tombée tardivement vendredi soir, qui ne plaisait visiblement ni à Richard Millener (Ford) ni au bouillant Andrea Adamo (Hyundai). Mais tous deux ont choisi d’accepter sans trop faire de vagues ; conscient que l’épreuve était encore longue… Celle-ci se poursuivra donc par une deuxième boucle de 3 spéciales identiques à celles de ce matin, tandis que la journée se terminera aux environs de 18 heures, après un passage quand même dans une spéciale « Mickey Mouse » de 10 km tracée sur le circuit de Monza. Gageons que les pilotes en rêvent !