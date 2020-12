Soupçons d’espionnage à la Grande mosquée de Bruxelles: les institutions musulmanes de Belgique s’insurgent

« Au nom de l’Exécutif des musulmans de Belgique, de l’Association de gestion de la Grande Mosquée de Bruxelles et du Conseil de coordination des institutions islamiques de Belgique, nous ne pouvons qu’exprimer nos regrets quant à la suspension du processus de reconnaissance de la Grande mosquée de Bruxelles, malgré un travail de longue haleine constructif et concerté avec les pouvoirs publics », déplorent les institutions dans un communiqué commun.

« Diffamatoire, injurieux et calomnieux »

« Nous réfutons toute accusation relative aux pseudo-ingérences des pays étrangers et d’espionnage, qui sont totalement infondées », poursuivent-elles, jugeant « diffamatoire, injurieux et calomnieux de déclarer que nos membres seraient des espions à la solde de pays étrangers ». « Nous considérons ce discours comme une ingérence manifeste dans les affaires du culte islamique », ajoutent-elles, en appelant à la liberté de culte et aux principes de neutralité et de séparation entre « l’Église et l’État. »