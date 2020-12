Emmanuel André tacle Pierre-Yves Jeholet: «Une sortie chevaleresque de plus»

Le ministre-président de la Fédération Wallonie-Bruxelles Pierre-Yves Jeholet (MR) a demandé au Premier ministre de réunir à nouveau le Comité de concertation le 18 décembre afin de réévaluer les mesures concernant la bulle sociale durant les fêtes et la fermeture des salons de coiffure, a-t-il indiqué samedi à l’agence Belga.

« Il ne s’agit pas de tout remettre sur la table mais bien d’aborder ces deux thématiques, car on entend aussi le désarroi des citoyens », a-t-il ajouté, justifiant la demande francophone par l’évolution de l’épidémie en Belgique, « qui continue d’être positive ».

Ces déclarations ont été critiquées par Emmanuel André. « Et hop ! Une sortie chevaleresque de plus, a fustigé le virologue sur son compte Twitter. Apprenons des erreurs. Mieux vaut patienter quelques semaines et réduire d’autant le risque que de nous précipiter inutilement dans une troisième vague et son reconfinnement. »