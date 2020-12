Rallye de Monza: Evans part à la faute et abandonne, Ogier en route vers le titre (vidéo)

Elfyn Evans faisait la course parfaite jusque-là. En roulant à un bon rythme, et en marquant son principal rival pour le titre, Sébastien Ogier. Puis, dans la 11e spéciale, le Gallois s’est laissé surprendre par de la neige fraîche. Sanction immédiate : sortie de route, et impossible d’y revenir. Sa journée est terminée.

Ogier va jouer la prudence Meilleur temps dans cette spéciale, Sébastien Ogier en a profité pour conforter sa position de leader. Avec 20,3 et 22,4 secondes d’avance sur les Hyundai de Sordo et Tanak. « Quand j’ai vu Scott Martin (NDLR : le copilote d’Evans) nous faire signe de ralentir, j’ai levé le pied et je suis presque sorti moi-même dans ce virage très piégeux », confiait le Français à la fin de cette épreuve chronométrée. « Je me suis ensuite appliqué à rejoindre l’arrivée sans encombre. »

S’il fait de même jusqu’à la fin de l’épreuve, dimanche midi, Sébastien Ogier sera alors sacré champion du monde pour la 7e fois ! Mais, comme le dit la maxime, « pour finir premier, il faut d’abord finir » ! Le pilote Toyota doit impérativement passer le drapeau à damier car il compte toujours 14 points de retard sur Evans. A priori, ça ne devrait pas lui poser de problème. Et puis comme la chance sourit aux champions, il a pu commencer par profiter de l’annulation de l’avant-dernière spéciale du jour, « pour neige trop abondante ».