Chutes de neige, givre…: ce que la météo nous réserve ces prochains jours

Le week-end a débuté dans les nuages avec localement l’une ou l’autre averse – de neige en Ardenne et hivernale sur certaines régions de plaine, prévoyait samedi l’Institut royal météorologique (IRM).

La brume et le brouillard, parfois givrant, envelopperont la soirée de samedi et Saint-Nicolas pour sa distribution de cadeaux. Les minima tomberont autour des -2ºC durant la nuit dans la plupart des régions pour atteindre par endroits -5ºC en Ardenne. Des plaques de givres rendront les routes (et les toits) glissants. Le vent sera généralement faible.