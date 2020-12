Noë Dussenne, un véritable avènement au Standard

La défaite en Europa League sur la pelouse des Rangers a laissé un véritable goût amer. Frustrante dans la manière, elle ne correspond pas aux belles dispositions offensives offertes d’un premier acte de niveau européen. « Si nous jouons toujours comme cela, ce sera dur de nous battre ». Les paroles de Noë Dussenne claquent et sentent l’ambition. Celle d’un patron inattendu mais essentiel. La preuve par trois… 1 Le « Boss » de la défense possède un certain style qui cadre avec ses propos Depuis son avènement sur l’échiquier de Philippe Montanier, le Montois ne lâche plus rien. Les prestations efficaces et sobres s’enchaînent, dictées par la conviction de vivre l’un des plus grands défis de sa carrière. « Ce transfert au Standard, c’est celui de ma vie », précisait-il dans le dernier Standard magazine. « Je reçois une chance incroyable, voire inespérée dans un passé récent. Je ne peux donc pas passer à côté. Je me donne les moyens de réussir, avec mes forces et en essayant de gommer mes faiblesses. Je ne serai jamais le gars qu’on remarque ou celui qui fait la Une des journaux, mais j’ai toujours eu un discours franc. Quand je m’installe dans un onze de base, il est difficile de m’en sortir car je suis un battant. J’ai un style qui cadre avec mes propos… »

2 Un honnête qui connaît ses limites : « Je ne serai jamais comme Messi » Pas question de le voir se perdre dans des combinaisons impossibles ou des gestes techniques inutiles. Noë est direct, dans la vie comme sur la pelouse. Si un ballon doit voler dans les gradins pour écarter le danger, il sera envoyé avec la plus grosse puissance possible. « Je ne serai jamais Lionel Messi ou Cristiano Ronaldo (rires). Je ne suis pas un beau joueur, ce n’est pas nouveau et tout le monde le sait. Mais des gars qui rentrent dans le lard et qui besognent, il en faut dans une équipe. J’en fais partie et cela ne me dérange pas. Tu ne me verras jamais en train d’attirer la lumière, car je n’en ai pas besoin. Je bosse, je fais mon job et je ne me complique pas la vie. »

3 Un gars qu’on n’attendait pas : il a véritablement déjoué les pronostics Certains ont douté lors de son acquisition, d’autres ont eu peur d’un éventuel flop lors de sa première sortie. Des interrogations qui se sont poursuivies avec sa blessure longue de six mois. Mais Noë a déjoué les pronostics, en les balayant avec une force mentale extraordinaire. « J’ai beaucoup réfléchi durant cette période et j’ai repris goût au foot. À un moment, le ballon rond était mon métier, rien de plus. Désormais, je suis content de m’entraîner, je suis heureux de suer et je suis excité à l’idée de jouer. Cette blessure au genou, c’est mon déclic… »