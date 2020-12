Natation: la confirmation de Croenen, le bond de Marcourt

Derrière lui, la bonne surprise est venue d’Alexandre Marcourt qui s’est érigé en nouveau nº1 belge du 100 m libre, l’épreuve reine qui avait attiré pas moins de neuf nageurs noir-jaune-rouge aux Pays-Bas. Marcourt a pulvérisé en deux fois son ancien record personnel (49.99) de 51 centièmes, réussissant 49.53 en série et 49.48 en finale A, où il a terminé 3e et n’a loupé que d’un dixième le temps limite pour l’Euro (49.38). Derrière lui, les meilleurs temps belges ont été réussis par Sebastien De Meulemeester (49.65) et Thomas Thijs (50.17).

« Il valait mieux être prudente et me reposer », a dit la nageuse de Mouscron. « Je souffre depuis deux semaines, mais vendredi soir, ça a empiré. C’est également à cause de la fatigue ; en raison de la suppression de toutes les compétitions en octobre et novembre, j’ai travaillé très dur jusqu’à la semaine passée et c’était sans doute trop. D’habitude, on diminue toujours l’intensité des sessions à l’approche des compétitions. »