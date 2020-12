«C’est ce que je craignais»: près d’un flamand sur 5 logera chez quelqu’un d’autre pour fêter le Nouvel an

On prévient désormais plus rapidement les contacts de ceux qui sont testés positifs, grâce à des centres d’appels mieux « staffés ». Mais un labo sur 5 n’envoie toujours pas ses résultats à temps, 20 % des appelés ne communiquent rien aux agents et, sur l’identification des foyers de contamination, la Belgique en est aux prémices.