Premier League: Manchester United renverse West Ham et revient dans la course (1-3, vidéos)

Avec ce succès, les Red Devils remontent ainsi provisoirement à la 4e place, à égalité de points avec Chelsea (19) qui accueille Leeds en soirée, et deux longueurs derrière Tottenham et Liverpool (21).

Battus par le Paris SG mercredi à Old Trafford (3-1) en Ligue des champions, et avant un match couperet à Leipzig mardi, les hommes de Ole Gunnar Solskjaer ont confirmé qu’ils sont plus à l’aise à l’extérieur, où ils ne s’avouent jamais vaincus.

Sur sept matches hors de ses bases où il a été mené au score cette saison, toutes compétitions confondues, United en a finalement remporté 5.

Avec Bruno Fernandes et Marcus Rashford au repos, mais Pogba et Donny van de Beek titulaires, on pensait pourtant que les Londoniens avaient fait le plus dur en ouvrant le score grâce à Tomas Soucek (1-0, 38e).

Les sorties de van de Beek et Edinson Cavani, hors du coup, ainsi que celle d’Anthony Martial sur blessure à l’heure de jeu, n’avaient rien semblé remuer chez eux.

Et pourtant les Red Devils sont revenus en trois minutes, grâce à un plat du pied de 20 mètres de Pogba dans la lucarne (1-1, 65e) et un superbe enchaînement de Mason Greenwood (1-2, 68e).

Rashford, en contre, a ajouté un troisième but sur une balle piquée (1-3, 78e) pour parachever un succès capital.