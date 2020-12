Vers un nouveau Comité de concertation avant les Fêtes? Les politiques divergent, les experts s’en mêlent

«Il ne s’agit pas de tout remettre sur la table mais bien d’aborder ces deux thématiques, car on entend aussi le désarroi des citoyens», a-t-il ajouté, justifiant la demande francophone par l’évolution de l’épidémie en Belgique, «qui continue d’être positive».

Le ministre-président de la Fédération Wallonie-Bruxelles Pierre-Yves Jeholet (MR) a demandé au Premier ministre de réunir à nouveau le Comité de concertation le 18 décembre afin de réévaluer les mesures concernant la bulle sociale durant les fêtes et la fermeture des salons de coiffure, a-t-il indiqué samedi à l’agence Belga.

Publiées le 1er décembre au Moniteur belge, les dernières mesures édictées par le Comité de concertation - qui regroupe des représentants du pouvoir fédéral et des entités fédérée - sont en vigueur jusqu’au 15 janvier. Les autorités avaient alors décidé de ne pas assouplir les contacts sociaux pour les fêtes de fin d’année.

Chaque ménage est ainsi autorisé à accueillir chez lui ou dans un hébergement touristique maximum un même contact rapproché durable, les enfants de moins de 12 ans n’étant pas comptés. Une personne isolée peut, en plus de son contact rapproché, accueillir également une personne supplémentaire le 24 ou le 25 décembre. Pour ces deux soirs aussi, le fédéral donne en outre la permission de minuit.

Sur Twitter, le micro-biologiste Emmanuel André a vertement dénoncé l’idée de M. Jeholet: «Apprenons des erreurs. Mieux vaut patienter quelques semaines et réduire d’autant le risque que de nous précipiter inutilement dans une 3ème vague et son reconfinnement.

Entre soutien et prise de distance

«En agissant de nouveau de la sorte, le MR met non seulement la santé de notre population en danger, mais aussi met notre économie qui a besoin de stabilité et de perspectives en péril. Et enfin se joue de toute loyauté envers nos gouvernements qui doivent traverser cette crise».

Des propos qui ont poussé le président du MR à répliquer: «il s’agit de la demande d’un Ministre Président au nom de son gouvernement composé du MR, mais aussi du PS et d’Ecolo. Merci dès lors de ne pas résumer cela à une question partisane qui normalement ne relève pas de votre champs d’expertise».

Une affirmation qu’est venu mettre en doute Ecolo en tweetant à son tour en se distanciant de la demande de M. Jeholet: «Ecolo s’en tient aux décisions et calendrier du codeco (comité de concertation, ndlr). Ni cacophonie ni petit jeu politique. Les citoyen·ne·s et le personnel médical méritent mieux.» Bien que Georges-Louis Bouchez affirme avoir eu accord écrit de la part de Bénédicte Linard concernant cette demande.

Le vice-ministre-président socialiste du gouvernement de la FWB, Frédéric Daerden (PS), confirme avoir été informé samedi matin par M. Jeholet de sa demande au Premier ministre.

S’il soutient la requête, M. Darden regrette la communication faite par le ministre-président autour de celle-ci, laquelle «créé une polémique et risque de nuire à la sérénité du débat».

Dimanche dernier, le ministre fédéral de la Santé Frank Vandenbroucke (sp.a) avait exclu un assouplissement de dernière minute avant les fêtes.

Pour le virologue flamand, Marc Van Ranst, il est également trop tôt pour assouplir les mesures. Il rappelle que le R0 (le taux de reproduction du virus, NDLR) tourne autour de 0,9 dans la Brabant Flamand, le Limbourg et dans la province d’Anvers. Il serait même supérieur à 1 en Flandre Occidentale et dans la province du Luxembourg. « La diminution (des indicateurs, NDLR) menace de s’arrêter. La situation épidémiologique actuelle ne permet acutellement pas davantage d’assouplissements ».