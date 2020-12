«Il y tout simplement trop de monde»: le dispositif de la rue Neuve sera adapté

Des représentants de la Ville, des commerces, de la police et de Brussels major events doivent se réunir lundi pour évaluer le dispositif et se pencher sur les améliorations à apporter. « Ca a bien fonctionné dans l’ensemble mais il y tout simplement trop de monde. On doit créer encore davantage de fluidité, sachant que le système de vanne de ce week-end n’est pas non plus idéal pour les commerçants », explique l’échevin des Affaires économiques, Fabian Maingain (Défi). Pas question pour l’élu de s’avancer à ce stade sur les mesures précises qui seront mises sur la table mais une régulation des flux plus en amont pourrait être envisagée (dans les gares et les stations de métro environnantes, comme lors de gros match de foot ou de manifestations).

L’enjeu sera aussi de mieux communiquer et éventuellement mieux contrôler le respect des règles en matière de « fun shopping » (une seule personne, pas plus de 30 minutes). « Si les gens respectent le fait de venir seul, cela diminuerait la pression tout en évitant de devoir imposer un dispositif plus restrictif », poursuit Fabian Maingain. « On sait que la rue Neuve est plutôt fréquentée par des jeunes et des familles » C’est une population qui craint moins le virus et est peut-être moins en alerte sur la crise sanitaire. Il y a un travail de communication à faire. On envisage de travailler avec des spots radio, peut-être aussi mieux utiliser le « public address » dans la rue neuve (les haut-parleurs, NDLR). »