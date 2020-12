Coronavirus: un record de neuf «lockdown parties» interrompues à Anvers, certaines avec rébellion

Pas moins de neuf fêtes enfreignant les règles de lutte contre la pandémie ont été interrompues par la police d’Anvers dans la nuit de samedi à dimanche, un record, a indiqué dimanche le bourgmestre Bart De Wever sur le plateau du « Zevende Dag » (VRT). Au total, 64 personnes ont été verbalisées mais d’autres fêtards ont réussi à échapper à la police.

Le président de la N-VA a souligné la brutalité de certaines réactions, des contrevenants s’étant opposés à l’entrée des policiers et les ayant insultés.

Ces fêtes se déroulent de tous côtés de la ville, dans les quartiers chics comme dans les plus pauvres, a-t-il fait observer, en appelant au respect des règles. Et il prévient : les amendes seront « fameuses », car « nous avons des accords avec le parquet, et il poursuivra ».