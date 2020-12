Premier League: Christian Benteke (Crystal palace) inscrit ses deux premiers buts de la saison face à West Brom

Première titularisation et premiers buts pour Christian Benteke dans cette saison 2020-2021. Aligné dans le onze de base à la place de Michy Batshuayi, sur le banc, pour affronter West Brom, Benteke a inscrit ses deux premiers goals de la saison pour faire 1-3, et puis 1-5, en faveur de Crystal Palace. L’attaquant belge était d’abord idéalement placé pour reprendre de la tête, à bout portant, un centre en retrait de Van Aanholt (59e). Un peu plus de 20 minutes plus tard, il se retournait magnifiquement pour inscrire son deuxième but du pied gauche, après avoir repris un centre à ras de terre de Clyne.