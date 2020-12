WRC: Ogier «ne saute pas en l’air» pour fêter son titre par respect pour les victimes du Covid

Ogier a remporté six titres de rang entre 2013 et 2018, les quatre premiers avec Volkswagen et les deux suivants au volant d’une Ford de l’écurie privée M-Sport. L’Estonien Ott Tänak avait interrompu sa série l’an passé. Son titre avec Toyota vaut au Français d’être champion avec trois constructeurs différents. Une performance réalisée jusqu’ici uniquement par le Finlandais Juha Kankkunen (en 1986 avec Peugeot, en 1987 et 1991 avec Lancia et en 1993 avec Toyota).