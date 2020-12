FC Barcelone: lésion musculaire à une cuisse pour Ousmane Dembélé

« Les examens réalisés dimanche 6 décembre au matin, ont montré que le joueur de l’équipe première Ousmane Dembélé présente une élongation des ischio-jambiers de la cuisse droite. Celle-ci est faible et l’évolution (de la blessure) déterminera son retour », précise le Barça dans un communiqué médical.

« Dembouz », recruté en 2017 pour 105 millions d’euros (plus environ 40 millions en bonus, soit la deuxième recrue la plus chère de l’histoire du club), sort d’une saison 2019-2020 quasi blanche (9 matches disputés) à cause déjà de blessures à l’arrière de cette cuisse droite.

Sorti en pleurs face à son ancien club Dortmund le 27 novembre 2019 en Ligue des champions à cause d’une lésion musculaire, il avait repris l’entraînement prématurément et rechuté. Une rupture d’un tendon du biceps fémoral de la cuisse droite a mis fin à sa saison dès le 4 février.