D1A: le Standard se fait rejoindre dans les derniers instants par Malines (2-2)

Le Standard était omniprésent dans le premier quart d’heure, mais malgré un pressing étouffant, les Rouches ne parvenaient pas à se procurer des occasions dangereuses, se limitant à des frappes beaucoup trop lointaines pour inquiéter Gaetan Coucke.

Les Malinois sortaient la tête hors de l’eau et étaient les premiers à se procurer une opportunité digne de ce nom, avec un long centre de Nikola Storm vers Sandy Walsh dont la reprise était arrêtée par un Arnaud Bodart attentif (28e). Arnaud Bodart sortait une frappe d’Aster Vranckx dans la foulée et la reprise de Rob Schoofs passait juste au-dessus du but (30e). Kerim Mrabti se procurait la meilleure possibilité de la première mi-temps mais Arnaud Bodart sauvait encore les Liégeois (33e).