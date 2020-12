Serie A: le match Udinese-Atalanta reporté en raison de fortes pluies (photos)

Le match de la 10e journée du championnat d’Italie de football prévu dimanche après-midi entre l’Udinese et l’Atalanta Bergame a été reporté en raison de fortes pluies qui ont rendu le terrain impraticable.

L’arbitre, après une première inspection du terrain infructueuse à l’heure prévue du coup d’envoi (15h00), a décidé le renvoi du match près d’une heure plus tard à l’issue d’un nouvel état des lieux pas plus convaincant, le ballon ne rebondissant quasiment pas et la pluie tombant de plus belle. « C’est officiel, le match est reporté », a annoncé le club bergamasque sur Twitter.

Ce report offre un répit bienvenu à l’Atalanta Bergame, dont plusieurs joueurs clé montrent des signes de fatigue depuis quelques semaines, avant de se rendre mercredi à Amsterdam pour son match décisif de Ligue des champions contre l’Ajax. Les Bergamasques ont besoin d’un nul ou d’une victoire pour assurer leur place en huitièmes de finale de la C1.