Hockey: la lutte pour le top 8 est encore loin d’être terminée

Louvain – Racing : 1-3. Les Bruxellois devaient s’imposer en terres brabançonnes pour continuer à espérer décrocher une place pour les playoffs. Face à Louvain qui était privé de Jérôme Dekeyser (contracture) et de Pilou Maraite (ischios), la rencontre ne débutait pourtant pas comme escompté. En effet, Lucas Vila lançait les hostilités dès la 5e minute sur une erreur de marquage. Mais les visiteurs réagissaient immédiatement et, au quart d’heure, Diego Lucaccioni remettait les 2 équipes à égalité sur suite de penalty. Durant le second quart, les occasions étaient peu nombreuses à l’exception d’un nouveau penalty pour le Racing. A la 39e minute, les Ucclois obtenaient un 3e p.c. et sur une phase bien exécutée, Victor Wegnez donnait l’avantage à ses couleurs. La partie était plaisante à suivre malgré le froid glacial mais les réelles opportunités de but étaient quasi inexistantes. A la 61e minute, Jeremy Gucassoff héritait d’une carte verte avec un penalty à suivre pour les Universitaires. Mais le premier sorteur déviait la balle et éloignait le danger. Le Racing obtenait ensuite 3 p.c. consécutifs et sur le dernier, Diego Lucaccioni asseyait le 5e succès de la saison des Bruxellois. Une victoire qui leur permet de se glisser à la 8e place du classement (avec 11 rencontres disputées).

Gantoise – Beerschot : 4-1. Les Flandriens n’ont pas éprouvé de trop grosses difficultés pour remporter leur 11e succès de la saison même s’ils ont dû patienter jusqu’en seconde période pour prendre le large. C’est pourtant Gaëtan Perez qui avait ouvert le score dès la 4e minute avant qu’Etienne Tynevez n’égalise avant la pause. Au retour des vestiaires, Les Gantois se montraient un peu plus inspirés en zone de conclusion et marquaient via Blaise Rogeau, Etienne Tynevez et Leandro Tolini, sur p.c (alors que le Bee évoluait sans gardien).