Formule 1: Sergio Pérez remporte le Grand Prix de Sakhir, George Russell termine 9e

Accroché par le Monégasque Charles Leclerc (Ferrari) dès le deuxième virage, Sergio Perez, 30 ans, s’est finalement imposé devant le Français Esteban Ocon (Renault), 2e, et le Canadien Lance Stroll (Racing Point) 3e, à l’issue d’une course à rebondissements, marquée par la déconfiture des Mercedes.

Georges Russell, qui avait failli déjà réussir la pole position, a pris le meilleur sur Bottas lors du premier départ et le Finlandais espérait marquer quinze points de plus que Max Verstappen (Red Bull) pour s’assurer du titre de vice-champion du monde. Le Néerlandais a été contraint à l’abandon dès le deuxième virage. En voulant éviter l’accrochage entre Charles Leclerq et de Sergio Perez, Verstappen n’a pu ramener son bolide sur la piste l’encastrant dans les barrières. C’était l’abandon pour Verstappen et Leclerc. Perez repartait lui, mais en dernière position.