Arnaud Bodart après le partage du Standard contre Malines (2-2): «On n’a pas été récompensés…»

L’un des seuls points positifs de cette rencontre, c’est la prestation d’Arnaud Bodart. Une nouvelle fois impérial dans les cages liégeoises, le portier a tout tenté pour rapporter les trois points à ses couleurs… « C’est mon boulot », explique-t-il au micro d’Eleven Sports. « J’essaye toujours d’aider l’équipe du mieux que je peux, donc c’est vraiment décevant de ne pas remporter la victoire aujourd’hui… »

Pourtant, les Liégeois tenaient ces trois points jusque dans les dernières minutes de la rencontre. Jusqu’à un cafouillage dans le rectangle bien exploité par les Malinois. « Je vois que le centre est assez haut, donc je décide d’y aller », raconte Bodart. « Après, je sens une poussée dans le dos. Je ne sais pas qui c’est, je pense que c’est un adversaire. Mais il faut que j’analyse cette phase tranquillement pour en tirer les enseignements. Même si c’est vraiment dommage de prendre un but comme ça… »

Parce que, avant cela, les Liégeois tenaient le bon bout. De l’envie, des occasions, tout semblait y être… sauf peut-être la finition à certains moments. « Je trouve qu’on a fait un bon match. On a bien commencé, on menait, mais au final ça ne rapporte qu’un point… Forcément, on est déçus, parce qu’on n’a pas été récompensés », conclut le portier.