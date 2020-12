Philippe Montanier déçu des deux points perdus par le Standard face à Malines (2-2): «Un nul qui a le goût de la défaite»

Au coup de sifflet final, le coach liégeois se montrait déçu par ce résultat. « C’est un nul qui a le goût de la défaite », regrettait Philippe Montanier au micro d’Eleven Sports. « Arnaud a dû faire trop d’arrêts… C’est un peu notre problème ces derniers temps, on est trop hermétique. Gagner quand on encaisse deux buts, c’est toujours difficile. Ça fait plusieurs matches que ça arrive. On a des balles de break, des opportunités de tuer le match, mais on ne le fait pas… On marque assez facilement ces derniers temps, on a d’ailleurs eu plusieurs occasions dans ce match, mais on doit apprendre à trouver le bon équilibre entre marquer et en prendre un de moins que l’adversaire. »

Forcément, ce partage ne fait pas les affaires des Liégeois sur le plan comptable. Ils avaient l’opportunité de remonter dans le top 4, synonyme de playoffs 1, mais ils restent bloqués aux portes de celui-ci… « Avec un point, on n’avance pas beaucoup. Même si parfois, ce sont des nuls honorables vu les circonstances… Mais, ici, c’est plutôt une contre-performance. »