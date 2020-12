Anderlecht: «Vincent Kompany n’est pas remis en question», assure-t-on

Le Sporting ne compte que trois points de plus que la saison dernière après quinze journées, affichant un insuffisant 23 sur 25, mais on prône le calme et la patience du côté de Neerpede. « L’entraîneur n’est pas remis en question », assurent différentes sources à l’ombre de saint Guidon, où on loue les qualités ainsi que le travail de Vincent Kompany malgré ses tâtonnements de jeune coach et son bilan personnel de 19 points sur 39 (48,7 %) en tant que T1. Les patrons anderlechtois s’efforcent de relativiser les 22 unités abandonnées en 15 rencontres et le record de 8 (!) partages, soulignant que le RSCA n’est jamais qu’à deux longueurs du Top 4. À trois, au pire, si Charleroi s’impose ce lundi contre Courtrai. Il n’empêche qu’un succès sera impératif, vendredi, contre les Genkois de John van den Brom. Au parc Astrid, les Bruxellois ont perdu trois de leurs cinq dernières confrontations avec les Limbourgeois.