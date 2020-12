Notre expert Stéphane Bréda analyse une phase litigieuse lors de Standard-Malines: «C’est une carte rouge évidente!»

Notre consultant Stéphane Bréda est formel : « Le VAR, dirigé par M. Boucaut, a bien fait d’alerter M. Lambrecht sur la faute de Dussenne sur Togui. La carte rouge est évidente car c’est une faute de frustration, sans doute, mais volontaire et grossière, ce qui doit valoir une exclusion. Je ne comprends donc pas l’arbitre, qui avait l’occasion de corriger son erreur. En fait, j’ai l’impression qu’on se focalise désormais sur les semelles et les pieds en avant. Mais il y a d’autres fautes qui sont violentes et doivent entraîner une exclusion. Comme celle-ci, qui est très claire, pour moi. Comme pour M. Boucaut, manifestement… »