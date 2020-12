Coronavirus: le nombre de patients hospitalisés remonte légèrement

Du 27 novembre au 3 décembre, la moyenne de nouvelles infections quotidiennes est de 2.163 (-10 %) et celle de décès est de 109,4 (-19 %). Les admissions à l’hôpital reculent elles de 18 % à 188,7 en moyenne par jour, entre le 30 novembre et le 6 décembre. Le taux de tests positifs est de 8,8 % (-1,6 %).

Entre le 30 novembre et le 6 décembre, le nombre d'hospitalisations dues coronavirus est tombé à 188,7 par jour (-18 %). Selon les chiffres les plus récents, il y a actuellement 3.213 patients covid à l'hôpital (+2 %), soit plus que ce qui a été rapporté dimanche (3.163). Cependant, le nombre de patients dans l'unité de soins intensifs continue de diminuer ; 739 personnes y sont actuellement soignées (2 %).