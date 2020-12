Coronavirus: les écoles primaires sont-elles des lieux de contamination ? Une grande étude commence en Belgique

Une étude épidémiologique pour déterminer comment le Covid-19 se propage dans les écoles primaires est lancée par l’UClouvain, l’ULiège et l’ULB, avec la collaboration de l’ONE et de Sciensano, et le soutien financier de la Fédération Wallonie-Bruxelles, rapporte lundi La Libre Belgique.

« L’étude commence bien à partir de ce lundi 7 décembre », confirme le chargé de presse des cliniques universitaires Saint-Luc, même si de nombreuses étapes doivent être franchies.