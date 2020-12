Un patron de Zalando démissionne: "Le travail de ma femme doit être prioritaire"

"Ma femme et moi avons convenu que dans les années à venir, sa profession devait avoir la priorité", selon une déclaration de Ritter publiée sur le site de Zalando, dimanche soir. "Après plus de 11 années uniques au cours desquelles Zalando a été une priorité pour moi, je veux donner une nouvelle direction à ma vie. J'aimerais maintenant consacrer plus de temps à ma famille qui s'agrandit. Pour mon propre avenir, je voudrais plus de liberté pour poursuivre de nouveaux intérêts en dehors de Zalando."

Rubin Ritter codirigeait la plateforme de vente en ligne aux côtés de Robert Gentz et David Schneider, qui resteront aux manettes de l'entreprise.

Sous la direction du trio, Zalando est devenue l'une des plus importantes e-boutiques d'habillement en Europe, comptant plus de 14.000 collaborateurs. La société devrait dépasser les 10 milliards d'euros de chiffre d'affaires cette année.