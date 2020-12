L’Institut pour l’égalité des femmes et des hommes dépose plainte au pénal contre Twitter

L’Institut pour l’égalité des femmes et des hommes dépose une plainte au pénal contre le réseau social Twitter. Le média a refusé de supprimer les images intimes qui avaient été diffusées sans le consentement de la victime, indique l’Institut lundi matin.

Plus globalement, il a constaté que les procédures de Twitter à l’égard des victimes posaient problèmes à deux niveaux. « Twitter ne supprime les images problématiques qu’après plusieurs mois. De plus, la procédure nécessite que la victime transmette des données personnelles », une technique qui a pour effet de décourager les personnes concernées, et dès lors empêcher la suppression rapide des images, relève l’Institut.