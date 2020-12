La mobilité interbancaire étendue aux comptes épargne

Le service de "bankswitching" permet aux particuliers qui veulent faire passer leurs comptes courants et leurs paiements dans une autre banque d'effectuer ce transfert gratuitement, rapidement et facilement, explique dans un communiqué la fédération belge du secteur financier. "L'avantage de cette procédure est que le client n'a pas à communiquer lui-même le nouveau numéro de compte à ses créanciers bénéficiaires de domiciliations et à ses payeurs récurrents: ce sont les banques qui règlent cette question entre elles."

Désormais, Axa Banque Belgique, Bpost Banque, Crelan, KBC Bank, BNP Paribas Fortis, CBC Banque, Europabank, ING Belgium et vdk Bank proposent ce service pour les comptes d'épargne. Ainsi, le client pourra dorénavant demander à la nouvelle banque de régler le transfert de son compte d'épargne via le service de mobilité interbancaire. La nouvelle banque réglera cette liquidation directement avec l'ancienne banque. Attention: les deux banques doivent proposer le service de bankswitching pour que celui-ci puisse être opérationnel.