L’incroyable erreur de Mercedes qui prive Russell de la victoire: «On s’est plantés magistralement», admet Toto Wolff (vidéo)

Au 63e tour, la safety car est de sortie. Le Britannique George Russell et le Finlandais Valtteri Bottas, tous les deux en tête du Grand Prix, en ont profité pour changer leurs pneumatiques. Sauf que là, les choses ne se passent pas comme prévu. Les mécaniciens se trompent dans les trains de pneus sur la monoplace de Russell, raison aussi de la longueur de l’intervention dans la foulée sur celle de Bottas. Russell a dû repasser par les stands au tour suivant. Il parvient par après à dépasser Bottas sur la piste et remonter à la 2e place derrière Pérez, mais le sort s’acharne sur lui : crevaison. Nouveau passage au stand et finalement, le jeune pilote de 22 ans a fini 9e, juste derrière son équipier du jour.

« On s’est plantés magistralement », a admis le team principal Toto Wolff après la course. « La décision a été prise tard, on a eu un problème de radio et les pneus n’étaient pas prêts. C’est pourquoi George est reparti avec les mauvais (ceux de Bottas, ndlr) et que Valtteri a gardé les mêmes. Nous aurions pu aussi ne pas faire rentrer les voitures, mais on avait creusé un trou. On peut avoir des doutes, mais je pense toujours que c’était la meilleure décision. Nous avons sinon bien travaillé ce week-end, les fautes techniques peuvent arriver. À nous d’en tirer les leçons. »