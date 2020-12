Cédric Blanpain récompensé du prix Francqui pour ses recherches sur le cancer

Directeur du Laboratoire des cellules-souches et du cancer, professeur en Faculté de Médecine – ULB, investigateur Welbio (Walloon excellence in life sciences and biotechnology), Cédric Blanpain, 50 ans, se voit décerner le Prix Francqui-Collen 2020 pour sa recherche fondamentale dans les domaines du cancer et de la biologie des cellules-souches. La récompense scientifique la plus prestigieuse en Belgique – rebaptisée cette année Francqui-Collen en l’honneur du professeur Désiré Baron Collen – est la consécration d’une longue série de prix : le chercheur et professeur de l’ULB a été trois fois lauréat d’un ERC Grant (Conseil européen de la recherche), a été sélectionné par la revue Nature comme l’un des dix scientifiques qui ont compté en 2012 et a reçu déjà cinq autres prix scientifiques.

Les travaux de Cédric Blanpain ont marqué plusieurs avancées dans la recherche contre le cancer, en particulier celui de la peau et du sein. Son groupe de recherche a notamment identifié les cellules-souches à l’origine du développement cardiaque, ainsi que les mécanismes responsables de la spécification des cellules cardiaques et vasculaires ou ceux à la base du développement, de la maintenance et de la réparation de la peau. Produites dans la moelle osseuse, les cellules-souches sont les cellules « mères » à partir desquelles toutes les autres cellules sanguines (globules rouges, globules blancs et plaquettes) se développent. On les trouve aussi dans le sang du cordon ombilical.

De nouvelles mesures de traçage

Le laboratoire de Cédric Blanpain a développé de nouvelles méthodes de traçage afin d’identifier les populations de cellules-souches de la glande mammaire et de la prostate. Son groupe de recherche a identifié les populations cellulaires responsables de la dissémination métastatique et de la résistance aux traitements anticancéreux et a découvert une nouvelle combinaison médicamenteuse qui éradique cette résistance dans les cancers de la peau.