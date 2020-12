Yves Coppieters: «Une troisième vague peut avoir lieu si on relâche tout trop vite»

L’hypothèse d’un Comité de concertation le 18 décembre est une bonne nouvelle » se réjouit Yves Coppieters. Pour l’épidémiologiste, interviewé par nos confrères de La Dernière Heure , « cela donne au moins l’opportunité de réévaluer la situation, même si cela ne veut pas forcément dire qu’il y aura des changements. »

« On sait que toute mesure de relâchement entraîne une augmentation des nouveaux cas et qu’une troisième vague peut avoir lieu si on relâche tout trop vite » prévient-il.

« Mais le défi, c’est d’arriver à mieux gérer le testing et le tracing. Il faut reprendre la main à ce niveau-là car nous avons perdu le contrôle à la mi-septembre. Il faut parvenir à mieux accompagner les personnes qui doivent être mises en quarantaine, faire respecter cette quarantaine et surtout savoir remonter tous les cas contact de ces personnes. Pas seulement les personnes en contact direct, mais aussi remonter ces contacts et aller chercher toutes les contaminations possibles, par effet boule de neige. »