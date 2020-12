Coronavirus: les signes d’inquiétude se confirment (infographie)

«Si la tendance actuelle ne bouge pas, le fameux seuil des 800 cas s’éloignera encore, a déclaré le porte-parole interfédéral Yves Van Laethem ce lundi lors de la conférence de presse du Centre de crise. On avait dit vers Noël, on ne pourrait y arriver qu'en février.»

Mauvaise nouvelle pour les Belges. Si les indicateurs de la pandémie de coronavirus ont révélé des chiffres encourageants les semaines passées, des signes d’inquiétudes sont apparus il y a quelques jours. Ils tendent désormais à se confirmer. Pour le quatrième jour de rang, le nombre moyen d’admissions à l’hôpital ne diminue plus mais fait du surplace, à 189 entrées par jour.

Du 27 novembre au 3 décembre, la moyenne de nouvelles infections quotidiennes est de 2.163 (-10 %) et celle de décès est de 109,4 (-19 %). Les admissions à l’hôpital reculent elles de 18 % à 188,7 en moyenne par jour, entre le 30 novembre et le 6 décembre. Le taux de tests positifs est de 8,8 % (-1,6 %).

Lire aussi La spirale positive autour des chiffres du coronavirus s’est grippée

Entre le 30 novembre et le 6 décembre, le nombre d'hospitalisations dues au coronavirus est tombé à 188,7 par jour (-18 %). Selon les chiffres les plus récents, il y a actuellement 3.213 patients covid à l'hôpital (+2 %), soit plus que ce qui a été rapporté dimanche (3.163). Cependant, le nombre de patients dans l'unité de soins intensifs continue de diminuer ; 739 personnes y sont actuellement soignées (2 %).

L’incidence, qui rend compte du nombre de nouveaux cas par tranche de 100.000 habitants, s’établit à 278,1 (-49 %) pour la période du 20 novembre au 3 décembre.