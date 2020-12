Ligue des champions: les cinq matches de la sixième journée à ne pas louper

La phase de groupes de la Ligue des champions s’achève cette semaine et par conséquent, les derniers billets pour la suite de la compétition seront délivrés mardi et mercredi. Quelques gros clients doivent assurer leur avenir européen, mais certains resteront inévitablement sur le carreau. Voici les 5 matches à ne pas manquer.

Barcelone – Juventus : mardi 8 décembre 21h

Le match au sommet de cette dernière journée est sans conteste le duel entre le FC Barcelone et la Juventus, même s’il n’y a pas d’enjeu. L’occasion de voir enfin Lionel Messi et Cristiano Ronaldo, à moins que… Les deux équipes, déjà qualifiées, se sont affrontées le 28 octobre dernier, avec une victoire 0-2 du Barça à la clé, mais le Portugais était absent après avoir été testé positif au coronavirus. Les retrouvailles tant attendues sont donc annoncées ce mardi, mais cette fois-ci, c’est l’Argentin qui pourrait manquer à l’appel. Ronald Koeman s’est en effet passé des services de Messi lors des deux précédents matches de C1. Espérons qu’il ne fera pas de même pour cette dernière journée !

Ajax Amsterdam – Atalanta : mercredi 9 décembre 18h55

Mercredi, il y aura forcément un déçu parmi ces deux révélations des précédentes saisons de Ligue des champions. L’Ajax Amsterdam, demi-finaliste en 2019, reçoit l’Atalanta, quart de finaliste en 2020, pour décrocher le dernier ticket dans ce Groupe D, dominé par Liverpool. À l’aller, le duel était serré puisqu’il s’est conclu sur un 2-2. Les Italiens ont un léger avantage, pouvant se contenter d’un partage.

Inter Milan – Shaktar Donetsk : mercredi 9 décembre 21h

Dans le groupe B, tout est encore possible ! De quoi rendre cette 6e journée palpitante, d’autant plus que deux grosses écuries sont en danger. L’Inter Milan de Romelu Lukaku est actuellement dernier de ce groupe avec 5 points, mais pourrait bien arracher la qualification. Condition obligatoire pour retourner la situation : s’imposer face au Shaktar Donetsk, qui a fait mordre la poussière au Real à deux reprises. Au match aller, aucun but n’avait été inscrit dans ce duel.

Real Madrid – Monchengladbach : mercredi 9 décembre 21h

On vous l’a dit, ce groupe B est étonnant, car avec l’Inter, c’est le Real Madrid (7 points) qui risque de ne pas accrocher le wagon des qualifiés. Le club de Thibaut Courtois, qui sera privé d’Eden Hazard, accueille le Borussia Monchengladbach, leader avec 8 pts. Une victoire de Madrid et c’est direction les 8es. En cas de partage, il faudra jeter un oeil sur le résultat du match entre l’Inter et le Shaktar.