«Trop de chèvres, peu de Zèbres»: la colère des supporters du Sporting de Charleroi avant le match contre Courtrai

Après un début de saison rêvé (18 sur 18), les Zèbres traversent une situation des plus délicates en ce moment. Ils n’ont remporté aucun match en novembre et restent notamment sur trois revers de rang en championnat (Gand, Eupen, Waasland-Beveren). Pour les hommes de Karim Belhocine, il est temps de retrouver le chemin de la victoire. D’autant que la pression monte tout doucement au Mambourg, où certains supporters ont fait part de leur colère ce dimanche.

Du foin sur le banc et une banderole à destination des joueurs (« Trop de chèvres, peu de Zèbres. Bougez-vous », peut-on lire) ont été placés dans le stade du Sporting de Charleroi par le groupe de supporters des Storm Ultras. Histoire de sensibiliser les principaux acteurs. Histoire, aussi, de leur mettre un fameux coup de pression supplémentaire avant la réception de Courtrai ce lundi soir.

« Ce n’est pas le classement actuel qu’on démonte, c’est votre spirale et votre manque de respect pour le maillot en prenant par-dessus la jambe votre rôle. On sera toujours là pour vous respecter, même et surtout dans la défaite, à condition de vous arracher comme des morts de faim sur un terrain de football. Si ce n’est pas clair dans votre esprit, on le réexpliquera. Avec un aquarium d’eau salée pour les « moules » ? Ou des arbres à « paresseux » ? Réagissez… et devenez constants dans la réaction, bon sang ! », a indiqué le groupe de supporters sur ses réseaux sociaux.