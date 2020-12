Météo: brouillard givrant et de la neige pour ce début de semaine

Lundi après-midi, le ciel restera très nuageux à couvert voire même brumeux par endroits même si quelques timides éclaircies passagères seront localement possibles, indique l’Institut royal de météorologie (IRM). Le temps restera généralement sec dans la plupart des régions mais une averse hivernale isolée en Ardenne n’est pas exclue. Les maxima varieront entre 0ºC ou 1ºC en Ardenne, autour de 3ºC ou 4ºC dans le centre et 5ºC le long du littoral. Le vent sera modéré de sud-ouest, revenant au sud et devenant faible à modéré.

Lundi soir et dans la nuit, le temps sera généralement sec sous un ciel très nuageux. Quelques éclaircies passagères seront possibles par endroits. Un peu de brume et quelques bancs de brouillard (givrants) pourront éventuellement se former par endroits. En fin de nuit, de nouvelles précipitations hivernales sont à craindre sur le sud-est du pays. Les températures redescendront entre +2ºC à la Côte et -2ºC en Haute Ardenne avec formation localement de plaques de givre et de glace.