Vincenzo Ciuro: «Le mode de fonctionnement de Leipzig est vraiment inspirant»

A-t-on trop souvent tendance à sous-estimer Leipzig ?

C’est vrai qu’on a l’air d’oublier qu’ils étaient demi-finalistes de cette Ligue des champions en août dernier. Ce « Final 8 » leur a d’ailleurs coûté cher, comme à tous les participants, en ce début de saison à cause de la fatigue et d’une préparation tronquée. Il y a un mois et demi, ils avaient même été étrillés à Old Trafford (5-0). Depuis, ils se sont remis dans le droit chemin. Dans ce club, il y a une vraie philosophie couplée à de la continuité avec pour finalité une direction claire.

Leur force réside aussi dans le scouting…

La façon de faire de l’empire Red Bull est impressionnante ! Il couvre tous les pays, tous les continents avec des bases de données très fournies avec des critères bien définis. Les clubs peuvent donc toujours être dans l’anticipation. Leipzig a pris Nkunku en qui le PSG ne croyait pas vraiment, est allé chercher Olmo qui s’est révélé au Dinamo Zagreb après avoir fait ses classes au Barça, a pioché Mukiele à Montpellier ou encore Konate à Sochaux. Sans compter que Salzbourg, qui appartient au même groupe, lui sert de « laboratoire ». Les joueurs y font leurs armes avant de franchir le pas, comme Upamecano ou Sabitzer. Ce mode de fonctionnement est vraiment inspirant.

Chez les Red Devils, quels joueurs ressortiriez-vous avant ce choc ?

Fernandes et Rashford sont actuellement les éléments les plus influents et les plus importants de leur équipe. Le Portugais était le chaînon manquant, un pur numéro 10 qui voit tout et avant tout le monde. L’Anglais est lui un buteur très rapide avec un bon sens de la finition. Reste le cas Pogba. En forme, il doit d’office être titulaire. Attention aussi à bien l’utiliser. Au final, je verrais bien un partage avec des buts : 2-2.