Un nouveau CEO pour digitaliser Vinçotte

L'ingénieur civil remplace Jos Windey à la tête de la principale société d'inspection et de certification de Belgique. Windey, CEO par intérim de Vinçotte depuis décembre 2019, reprendra ses fonctions de COO.

Bernard De Cannière est membre depuis plus de dix ans du conseil d'administration de Vinçotte. Entre 1990 et 2015, il a fondé plusieurs entreprises en Europe dans le secteur digital et de l'instrumentation médicale. En outre, il a enseigné la transformation numérique et le management du changement à l'ULB et à la Solvay Business School.