Emiliano Bonfigli sur la dernière journée de la phase de groupes de la Ligue des champions: «Bruges a moins de pression, mais tout reste possible»

« Dans le football, ça va très vite. En une semaine, Bruges vient d’enchaîner deux résultats positifs, ce qui fait que la sérénité est revenue dans l’équipe de Philippe Clement. Pour moi, tout est possible pour les Blauw en Zwart. Une qualification pour les huitièmes de finale de la Ligue des champions serait fantastique pour le football belge. D’abord, pour le prestige. Mais aussi pour l’indice UEFA. Ce match à Rome sonne comme une finale pour la seconde place, mais Bruges a beaucoup moins de pression que la Lazio. Les Brugeois sont capables d’aller gagner là-bas et joueront certainement le coup à 100 %. Ils sont redevenus intraitables en défense, avec trois clean sheets dernièrement. Mais la clé du match sera de contenir Ciro Immobile, qui a un pied dans cinq buts cette saison en C1. C’est l’atout numéro pour les Romains.

La Ligue des champions se poursuit avec la sixième et dernière journée de la phase de poules. Si certaines formations ont déjà validé leur ticket pour les huitièmes de finale ou pour les seizièmes de finale de l’Europa League, les derniers billets seront distribués ce mardi et ce mercredi. Emiliano Bonfigli, le commentateur de la compétition pour RTL Sports, préface les principales affiches !

« Offensivement, il y aura la place pour aller marquer un but, car la défense adverse n’est pas des plus impressionnantes. D’ailleurs, la Lazio a, à chaque rencontre, encaissé un but. Je pense que le chrono pourrait être le meilleur allié de Bruges. Les hommes de Philippe Clement devront tenir le plus longtemps possible et, ensuite, miser sur la nervosité qui risque d’envahir les joueurs adverses au fur et à mesure de la rencontre. Il est vrai que le match aller n’est pas une référence sur lequel le T1 brugeois peut travailler, mais il sait à quoi s’en tenir. Il sait que la Lazio est une équipe qui essaye de proposer du jeu depuis plusieurs saisons. À mon sens, la Lazio reste favorite pour la qualification, car l’équipe peut s’appuyer sur des certitudes. Mais tout demeure possible pour Bruges qui a retrouvé une certaine confiance en ses possibilités. Depuis son arrivée, Clement a insufflé à ses joueurs une mentalité victorieuse, ses joueurs sont capables de réaliser des exploits face à des grands d’Europe. »

« Cela ne m’étonnerait pas que les coaches fassent une grande rotation pour cette rencontre. Les deux formations sont déjà qualifiées et la première place semble destinée au Barça, il n’y a donc que très peu de suspense. Le boulot a été fait, les deux clubs vont probablement faire tourner afin de garder du sang frais pour leur championnat respectif. Alors, c’est vrai que l’on aurait bien aimé voir le duel entre Messi et Ronaldo, mais je ne suis même pas certain que l’on aurait assisté à une grande confrontation vu le contexte. Peut-être les retrouvera-t-on plus loin dans la compétition ?

Le Barça est encore et toujours malade et cela dure depuis plusieurs mois avec, notamment, cette correction contre le Bayern Munich la saison dernière. L’ambiance est morose et la situation en championnat est compliquée. Les Catalans sont déjà loin de l’Atlético Madrid. La seule éclaircie n’était autre qu’Ansu Fati, mais il est blessé pour plusieurs mois… Du côté de la Juventus, ce début de saison poussif était quand même attendu. Andrea Pirlo n’a jamais entraîné et a été catapulté avec l’équipe première. Le club doit faire face à une reconstruction, c’est pour cela qu’il faudra un peu de temps au Bianconeri. »

Real Madrid – Mönchengladbach (mercredi 21h00 – Direct sur Club RTL) : « Une situation explosive »

« C’est une situation explosive dans ce groupe avec quatre équipes qui peuvent encore se qualifier. Le Real Madrid aurait pu se rassurer bien plus tôt, mais il conserve quand même son sort entre les mains. Ou entre les pieds, dira-t-on. Les Madrilènes ont gagné contre Séville, ce week-end. C’est un match qui les a un peu rassurés et ils doivent en profiter. Au match aller, le Real était revenu dans la partie à l’expérience… Mais, au vu de la situation, la pression et la nervosité resteront sur les épaules des Merengues. À domicile, la Casa Blanca ne doit pas calculer : une victoire et la qualification est obtenue. Mais si les Merengues ne font pas le travail, ça pourrait être la fin pour Zinédine Zidane. Et, aussi, un véritable tremblement de terre dans la compétition. Si l’entraîneur français peut être le premier visé, je pense que la direction a aussi une part de responsabilité dans le Real Madrid actuel.

Sans Sergio Ramos, c’est encore plus compliqué. Le Real Madrid encaisse beaucoup de buts en Europe cette saison. En l’absence de l’Espagnol, Varane semble perdu, il a moins de repères, est l’auteur de prestations moyennes et même de plusieurs erreurs. Il y a clairement un Real avec Ramos. Et un Real sans Ramos. Il est l’âme du club, c’est un véritable guerrier. Défensivement, il est très solide. Et, dans des matches fermés, il est aussi capable de faire la différence offensivement. Lors des dernières déroutes (contre la Juventus, l’Ajax ou Manchester City), Ramos n’était pas là et ce n’est pas un hasard… Pour moi, Sergio Ramos fait partie de la paire défensive idéale avec Virgil Van Dijk de Liverpool. »

Salzbourg – Atlético Madrid (mercredi 21h00) : « Les Colchoneros au métier »

« L’Atlético Madrid a toutes les cartes en mains mais peut se faire surprendre. Surtout face à une équipe attrayante avec un jeu résolument porté vers l’offensive. Si tout est possible dans le football, j’ai l’impression que cet Atlético va se qualifier au métier. Il y a tout de même pas mal de qualités chez les Colchoneros et ils ont engrangé énormément de confiance en Liga. Cette équipe va se présenter très sereine à Salzbourg. Avec des joueurs comme Suarez ou Joao Felix, l’Atlético Madrid a évolué ces dernières années : ce n’est plus seulement le bloc défensif impossible à bouger. Les Madrilènes misent aussi sur la possession dorénavant avec un jeu en une touche de balle.

Ce serait une grosse surprise que l’Atlético Madrid ne soit pas qualifié pour les huitièmes de finale. Désormais grands favoris en Liga, les Rojiblancos vont jouer le match à fond et vont faire le boulot. D’autant que cette équipe n’est jamais aussi forte que quand elle peut exploiter les failles adverses. Salzbourg va probablement se jeter dans ce match pour tenter de décrocher la qualification. Mais l’Atlético reste une formation qui ne meurt jamais et qui véhicule une énorme mentalité positive sur le terrain. Ce qui représente la patte de Diego Simeone. »