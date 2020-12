Le Soulier d’Or sera décerné sur un seul tour cette année

Tout comme l’hebdomadaire France Football l’avait fait dès la mi-juillet avec le Ballon d’Or, le quotidien flamand Het Laatste Nieuws et la chaîne privée VTM (tous deux membres du groupe de médias DPG) avaient annoncé l’annulation pure et simple du Soulier d’Or 2020 en raison de la pandémie de Covid 19 qui avait mis le football belge à l’arrêt pour 4 mois et demi en date du 15 mars. Pas question de dévaloriser le prix le plus prestigieux en l’attribuant à l’issue de quelques matchs, chuchotait-on alors du côté du Pers Groep. Finalement, la reprise de la compétition (même à huis clos ou avec un retour partiel du public l’espace d’un mois et demi) a convaincu HLN et VTM d’opérer un rétropédalage. Histoire de ne pas briser une linéarité qui depuis 1954, couvre d’or le pied du meilleur footballeur du championnat de Belgique.

Le successeur de Vanaken connu le 13 janvier

Il y aura donc une 67e édition du Gouden Schoen, un an après la 66e. La date est fixée au mercredi 13 janvier. Mais cette fois, le successeur du double lauréat Hans Vanaken sera couronné sur un seul tour de scrutin. Comme ce fut d’ailleurs le cas lors des 16 premières éditions, jusqu’en 1969 où l’on votait une seule fois pour l’ensemble de l’année civile. Depuis 1970, les 196 détenteurs d’un bulletin (journalistes spécialisés, anciens lauréats, ex-sélectionneurs, entraîneurs de club en activité) élisent le Soulier d’or au terme de deux tours (de janvier à juin puis de juillet à décembre). Toujours pas question donc de s’aligner sur le rythme des saisons pour le plus anciens et le plus prestigieux trophée belge.

En raison de la situation sanitaire, aucune cérémonie ouverte au gratin du football belge n’aura lieu en début d’année prochaine. Seule une émission en direct, depuis les studios de VTM à Anvers, officialisera le nom du lauréat 2020. À ce petit jeu, deux favoris se dégagent déjà : l’Autrichien Raphael Holzhauser (Beerschot) et l’Israélien Lior Refaelov (Antwerp). Alors que le jeune international belge Charles De Ketelaer (FC Bruges) pointe comme l’outsider nº1.