Cyclisme: Sander Armée quitte Lotto Soudal pour Team Qhubeka ASSOS

Armée, 34 ans, roulait pour Lotto Soudal depuis sept ans après avoir porté le maillot de Topsport Vlaanderen. Son plus beau succès est une victoire d’étape lors du Tour d’Espagne 2017. Cette saison, il a remporté une étape du Tour de Poitou-Charentes. Chez Team Qhubeka ASSOS, il retrouvera son ancien équipier Victor Campenaerts.

« Nous avons couru pendant deux ans dans la même équipe et avons habité dans la même ville pendant deux ans », a précisé Armée, sur le site de sa nouvelle équipe pour laquelle il est prêt à apporter son expérience. « J’ai eu quelques succès personnels dans le passé, mais cela ne m’empêche pas d’essayer de m’améliorer. Je veux que cela se produise avec la passion, les connaissances, l’équipement et la mentalité de course de Qhubeka ASSOS. »

Team Qhubeka ASSOS a également confirmé lundi l’arrivée de Mauro Schmid. Le Suisse de 21 ans arrive en provenance de Leopard Pro Cycling et fera ses débuts en WorldTour.