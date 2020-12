Coronavirus: la police de Beringen dresse 10 PV pour une soirée libertine illégale

Lorsque les équipes d’intervention sont arrivées sur les lieux, elles n’ont pu que constater les faits interdits par une fenêtre. Plusieurs personnes, hommes et femmes, légèrement vêtues se trouvaient dans l’habitation. Malgré plusieurs coups de sonnette, la porte est restée close. Ce n’est que lors de l’intervention des pompiers que les policiers ont pu pénétrer sur les lieux.

La police avait été avertie en soirée qu’une possible soirée illégale se déroulait dans une maison de Paal (Beringen). Plusieurs véhicules se trouvaient devant la maison et il était clair qu’une soirée libertine illégale s’y déroulait.

En premier lieu, la police a mis la main sur six personnes. Lors de la fouille de la maison, les agents ont encore découvert deux personnes dans la cave et deux autres à l’étage dont l’une qui se cachait dans un placard. Les dix personnes ont écopé d’un PV Covid et d’une amende de 250 euros. Une femme a été arrêtée provisoirement car elle refusait de coopérer avec la police.