Simone Inzaghi avant Lazio – Bruges en Ligue des champions: «Ce match est une finale»

La Lazio et le Club de Bruges s’affrontent au Stadio Olimpico de Rome avec une place en huitièmes de finale comme enjeu. Les Romains aborderont la rencontre avec deux points d’avance sur les Brugeois. « Le match de demain est une finale pour nous », a affirmé d’emblée Simone Inzaghi, l’entraîneur des Biancocelesti, en conférence de presse ce lundi. « Le match sera très important. Il compte pour l’histoire du club, car la Lazio n’apparaît plus en huitièmes de finale de la Ligue des champions depuis vingt ans. » En 2000, la Lazio avait atteint les quarts de finale, éliminé par Valence. Par la suite, le club a été éliminé trois fois en phase de groupes et une fois lors de la deuxième phase de poules. Il n’a plus participé à la Ligue des champions depuis 2008.

« Je demanderai aux gars d’aborder le match de la bonne manière, mais avec l’esprit libre », a poursuivi Inzaghi. « Nous devons être conscients que nous sommes une équipe forte qui peut battre Bruges. Nous avons déjà dépassé nos attentes en ce qui concerne notre parcours en Ligue des champions, mais j’ai toujours eu confiance par rapport à la valeur de mon équipe. Nous devrons mettre du coeur et la conscience d’être forts, d’être une équipe qui a joué d’égal à égal tant d’autres finales contre tous types d’équipe », a encore ajouté Inzaghi. « L’union et la cohésion sont nos caractéristiques qui font la différence. »