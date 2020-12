Universal Music annonce avoir acquis les droits de toutes les chansons de Bob Dylan

En faisant l’acquisition des droits de toutes les chansons du Prix Nobel de littérature, la firme de disques s’offre un véritable trésor qu’elle pourra faire fructifier tant et plus.

Ce n’est qu’un deal économique mais c’est un fameux deal. Le groupe Universal Music a annoncé lundi avoir acheté les droits de l’intégralité du catalogue de chansons de Bob Dylan. Elle fait ainsi entrer dans son propre catalogue plus de 600 chansons dont aucune n’a atteint le sommet des charts à sa sortie mais dont plus d’une quinzaine étaient placées par le magazine Rolling Stone, en 2004, dans la liste des chansons les plus importantes de tous les temps. La première place revenant à… Like a Rolling Stone. Lire aussi Bob Dylan, prix Nobel de littérature: «The times they are a-changin’» Parmi les chansons concernées, on retrouve également Blowin’ In the Wind, The Times They are a-Changing, Hurricane et beaucoup d’autres dont celles de son dernier album, comme Murder Most Foul ou I am a Multitude.

Si Universal n’a pas précisé le montant de la transaction, on parle de 200 voire 300 millions de dollars selon le New York Times. « Ce n’est pas un secret que l’art de composer des chansons est une clé fondamentale à toute grande musique, et ce n’est pas un secret non plus que Bob est l’un des plus grands maîtres de cet art », s’est réjoui le président de Universal Music Group, Lucian Grainge, dans un communiqué.

« Ce n’est pas exagéré que de dire que son œuvre impressionnante a capturé l’amour et l’admiration de milliards de personnes à travers le monde. Je n’ai aucun doute que dans les décennies, voire siècles à venir, la musique de Bob Dylan continuera à être chantée et jouée – et chérie – partout », a ajouté M. Grainge.