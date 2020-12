France: Nicolas Sarkozy fait part de sa «colère» et de son «indignation» à son procès

Cette année, pour la toute première fois, la Fondation Francqui a attribué deux prix en sciences biologiques et médicales. L’un sera décerné à Cédric Blanpain (ULB) pour sa recherche fondamentale dans les domaines du cancer et de la biologie des cellules-souches. L’autre à Bart Loeys (UAntwerpen) pour sa recherche clinique et translationnelle qui a permis de mieux comprendre les maladies génétiques humaines affectant les vaisseaux sanguins.