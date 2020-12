Province de Liège: reprise des interventions chirurgicales essentielles non-urgentes

Au CHU de Liège et au CHC, les interventions chirurgicales essentielles et non-urgentes ont également repris.

À la clinique du MontLégia, huit salles d’opération sur seize sont opérationnelles. « Il n’y a plus de patients Covid en salle de réveil. Nous gardons bien entendu la possibilité d’y libérer des lits en cas de nouvelle flambée de l’épidémie », précise-t-on pour le Groupe santé CHC, qui dénombre encore à ce jour 60 patients Covid-19, dont 27 aux soins intensifs. La majorité d’entre eux se trouvant à la clinique du MontLégia, soit 40 patients, dont 21 aux soins intensifs.

Au CHU de Liège, on dénombre 65 patients Covid hospitalisés, dont 15 aux soins intensifs. « On ne compte plus de cas positif à Esneux (NDLR : site Ourthe-Amblève), au CNRF (NDLR : Centre Neurologique et de Réadaptation fonctionnelle de Fraiture), ni au Home de Seny », précise-t-on au CHU.

Les patients concernés par une intervention sont contactés par l’hôpital. Un test PCR (nasopharyngé) est à réaliser dans les 72 heures précédant l’intervention afin de s’assurer que le patient n’est pas porteur du virus.