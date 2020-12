La Belgique et 12 autres pays européens s'unissent dans les semi-conducteurs

Mais l'Europe est de plus en plus dépendante d'importations des Etats-Unis ou de pays asiatiques. Elle ne détient que 10% d'un marché mondial des semi-conducteurs évalué à 440 milliards d'euros.

"Nous avons besoin de renforcer la capacité de l'Europe à développer les processeurs et semi-conducteurs de prochaine génération", ont souligné les 13 signataires qui espèrent pouvoir mobiliser une partie des fonds du plan de relance européen.

Il est prévu que 20% de ce plan soit consacré aux technologies numériques, soit jusqu'à 145 milliards d'euros sur les trois prochaines années.

La coopération prévoit de "mettre en commun des investissements et coordonner les actions des acteurs publics et privés". Il s'agit de "créer des synergies entre les initiatives de recherche nationale (...) et d'assurer une approche européenne cohérente à une échelle suffisante".

Le commissaire européen en charge du Marché intérieur et du Numérique, Thierry Breton, a salué "un bond en avant important". Cette initiative "va poser les bases d'une alliance industrielle", a-t-il déclaré dans un communiqué. "Une approche collective peut nous aider à tirer parti de nos forces et à saisir de nouvelles opportunités alors que les puces électroniques avancées sont de plus en plus importantes pour la souveraineté numérique de l'Europe et sa stratégie industrielle", a ajouté M. Breton.