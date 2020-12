Le ministre flamand de l'Enseignement: «Fermer les écoles fut la plus grande déception de toute ma carrière politique»

Selon Ben Weyts, le ministre flamand de l’Enseignement (N-VA), la décision de fermeture des écoles, prise le 12 mars par le conseil national de sécurité, fut «la plus grande déception» de toute sa carrière politique, ainsi que «néfaste» et a été «prise à la légère», a-t-il jugé lundi devant la commission corona du Parlement flamand.

Pour M. Weyts, cette décision a été prise «à la légère», et s’est révélée «néfaste pour la qualité de l’enseignement, le retard scolaire et les élèves vulnérables». Ce sont eux qui ont le plus pâti de la fermeture des écoles, a-t-il conclu.