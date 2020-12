I-Care désignée Entreprise de l'année, Proxyclick est la Scale-up de l'année

En ce qui concerne les scales-ups, Proxyclick s'est spécialisée dans la gestion des visiteurs à l'accueil, aidant de la sorte les entreprises à répondre à leurs impératifs de sécurité, de santé, de protection des données et d'image. On retrouve sa clientèle dans plus de 100 pays, avec plus de 30 millions de visites enregistrées.

La société de Woluwé-Saint-Pierre succède à CluePoints, une entreprise de Louvain-la-Neuve ayant développé un outil statistique de détection des anomalies dans les études cliniques qui a séduit et convaincu plusieurs géants du secteur pharmaceutique. Les autres prétendants au trophée 2020 étaient: BePark, EyeD Pharma, La Niche et Sortlist.