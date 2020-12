Les trottinettes en libre-service de retour à Namur

Dott a déjà déployé ses services en Belgique à Bruxelles et Liège. Namur constitue une nouvelle étape dans son expansion. Dans un premier temps, ce sont un peu plus de 100 trottinettes qui y ont été mises en circulation, exclusivement dans le centre-ville. Leur nombre et leur zone d'accès pourront évoluer en janvier, en fonction d'une première évaluation.

En outre, comme par le passé, le ramassage et le transport des trottinettes aux différents points relais seront assurés par la société Coursier Wallon, qui circule elle-même à vélo. "Certes, l'arrivée des trottinettes sur le territoire namurois va éveiller quelques doutes et crispations quant aux mauvais comportements de stationnement et de vitesse", a réagi Stéphanie Scailquin, échevine en charge de la Mobilité. "Cependant, je suis convaincue que ces trottinettes électriques peuvent être une solution de mobilité. Elles répondent, en effet, à certains besoins: flexibilité, dernier kilomètre ou encore multimodalité. Dott et la Ville de Namur commencent aujourd'hui une relation basée sur une charte, mais surtout sur la confiance. Que ce même respect habite les futurs usagers et usagères de ces trottinettes", a-t-elle plaidé.